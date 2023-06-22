Власти Калининграда с 1 июля повышают плату за аренду муниципального жилья

С 1 июля администрация Калининграда повышает плату за аренду муниципального жилья. Как пояснили в городской администрации, это вызвано убытками, которые образуются у города из-за необходимости его содержать и регулярными взносами в Фонд капремонта.

"Действующая плата установлена ещё в 2019 году, сейчас она составляет максимум 12 рублей 68 копеек за кв.м. А поскольку размер платы привязан к средней стоимости жилья в населенном пункте (которая в 2019 году была 51 тыс. руб., а на конец 2022 года равнялась уже 109 тыс. руб.), то и предполагаемый размер платы вырастет пропорционально и будет составлять от 6.81 руб. до 21.09 руб. за квадрат", - пояснили в администрации города.

В мэрии уверены, что эти меры должны позволить покрыть дефицит бюджета в рассматриваемой сфере и привлечь больше средств для ремонта муниципальных квартир, мест общего пользования и придомовых территорий.

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