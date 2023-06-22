В Калининграде за две недели снесли 62 незаконные рекламные конструкции

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде в период с 9 по 21 июня были снесены 62 рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения. Отмечается, что вывески, щиты и баннеры были добровольно демонтированы собственниками.

Как рассказали в городской администрации, владельцы самостоятельно сняли четыре баннерных панно на ул. Озерная , 15.

Также исчезла рекламная вывеска на ул. Октябрьской, 37А. Демонтированы электронное табло на ул. Октябрьской,55, рекламные стелы на Московском проспекте и ул. Сергеева. Снято электронное табло (бегущая строка) с дома 10-22 по ул. Аллея Смелых и экран на ул. Тихорецкой, 2.

Убраны объемные буквы на ул.Багратиона,156-160 и крышная установка на ул. Красносельской, 26.