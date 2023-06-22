Региональные власти обязались поддерживать регби клуб «Балтийский шторм»

. Фото: Правительство Калининградской области

Правительство Калининградской области продолжит поддерживать региональный регби клуб «Балтийский шторм». Об этом стало известно в четверг, 22 июня, на встрече губернатора Антона Алиханова с игроками, административным и тренерским штабом сильнейшей команды Высшей лиги чемпионата России по регби-7. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Мы продолжим поддержку клуба. Для нас важно, чтобы пример «Балтийского шторма» воспитывал новых чемпионов, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок хотели заниматься регби и вести здоровый образ жизни, - сказал глава региона.

Сумма поддержки, однако, не называется.

Отметим, «Балтийский шторм» практически на 100% укомплектован игроками и специалистами из Калининградской области.

Команда была сформирована в 2016 году.