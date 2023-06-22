В Калининградской областной больнице освоили новое оборудование для проведения биопсии

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В областной больнице нейрохирурги освоили новую технику, закупленную по нацпроекту «Здравоохранение».

Завотделением нейрохирургии №2 Эдуард Хасаншин рассказал, что в отделение поступила навигационная стереотаксическая установка, совместимая с микроскопом за 24,4 млн рублей.

Как рассказал специалист, новая методика – проведение биопсии с помощью навигационной системы – предназначена для диагностики пораженного участка мозга, исследования взятого биоматериала и определения тактики лечения.

Раньше для этого приходилось выполнять трепанацию черепа, и само вмешательство было очень травматичным, с нередко возникающими у пациента неврологическими нарушениями.

- С приобретением нейрохирургической навигационной установки стало возможным проводить биопсию достаточно быстро, малотравматичным и безопасным для пациента способом, при этом не задействуя больного очень активно, как это было раньше. Отверстие для проведения вмешательства сузилось с сантиметра до трех миллиметров, - рассказал врач.

Переоснащение больницы современным оборудованием для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии по нацпроекту проводится в течение 4 лет.