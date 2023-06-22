На Куршской косе заметили несчастную енотовидную собаку, пораженную подкожным клещом

. Фото: «Биосфера Балтики».

На Куршской косе заметили больную енотовидную собаку. О несчастном животном рассказали волонтеры организации «Биосфера Балтики».

«На косе бегает такая вот несчастная енотка. У нее подкожный клещ, неопасный для человека. Без помощи она погибнет. Нужна помощь в отлове», - говорится в сообщении.

Волонтера, готового отловить собаку пока не нашлось.

Между тем, в администрации нацпарка «Куршская коса» сообщили, что о больной енотовидной собаке знают.

«Изъятие дикого животного из естественной среды обитания регулируется Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 1 октября 2020 г. Поэтому отлов таких животных не только крайне затруднен, но и запрещен без соответствующего разрешения», - рассказали на косе.

Отметим, среди представителей семейства псовых на территории национального парка «Куршская коса» встречаются лисица и енотовидная собака. По данным учетов за 2023 год на территории национального парка обитает 12 енотовидных собак и 45 лис.

При высокой численности лисица может быть переносчиком бешенства и других заболеваний, например, зудневой чесотки. Зудни с лисиц могут переходить на енотовидных coбак, вызывая у них обычные признаки чесотки.

Если вы увидели, что животное ведет себя неестественно, не убегает и плохо выглядит – лучше не приближаться. Не стоит близко подпускать к себе животных, необходимо соблюдать дистанцию и не подкармливать диких зверей.