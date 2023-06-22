Власти Калининграда выделяют 5 млн рублей для замены брусчатки асфальтом на проспекте Мира

Власти Калининграда продолжают «планомерно заменять» булыжник на асфальт на перекрестках с трамвайными путями.

На этот раз ищут подрядчика, готового за 2 месяца провести работу по замене исторического покрытия на пересечении пр. Мира - Театральной. Из бюджета на это готовы выделить 5 млн руб.

«Курсирование трамваев на этом участке при этом не должно прекращаться. Замена брусчатого покрытия на асфальтобетон помогает повысить скорость транспорта на таких перекрестках», - говорится в сообщении администрации.