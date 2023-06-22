Порезали и забрали 10 тысяч долларов: В Калининграде будут судить приятелей за разбойное нападение на мужчину

В Калининграде состоится суд над двумя приятелями, которые обвиняются в разбойном нападении.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, в декабре прошлого года калининградец решил напасть на мужчину, у которого делал ремонт и привлек к этому товарища. Тот отказываться не стал.

Вместе они пришли в квартиру на ул. Кипарисовой с ножом и предметом, похожим на пистолет. Хозяина квартиры они избили, угрожали оружием и даже порезали ухо ножом.

Также пострадала и мать мужчины – ее толкнули, и она упала.

«Опасаясь дальнейшего применения насилия, потерпевшая передала нападавшим денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 623 800 рублей», - рассказали в суде.

Разбойники также забрали у пострадавшего мобильные телефоны и жесткий диск.

Злоумышленники ожидают суда.