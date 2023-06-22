В Фонде капремонта рассказали о планах преобразовать фасады знаменитого «Пестрого ряда» в Черняховске

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В историческом квартале «Пестрый ряд» на улице Элеваторной в Черняховске проводят капитальный ремонт крыш.

Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, первым этапом подрядная организация провела ремонт в домах №11-15. Там смонтировали новую стропильную систему и уложили керамическую черепицу. Вторым этапом приступили к работам в домах №12-18, 17.

«В перспективе обязательно отремонтируем и фасады зданий. Приведем квартал к историческому виду с особым вниманием к деталям», - рассказали в Фонде.

Жилой квартал «Пестрый ряд» на ул. Элеваторной является объектом культурного наследия. Построен он был в 1921-1924 годах в стиле экспрессионизма по проекту архитектора Бернхарда Ганса Генри Шаруна.