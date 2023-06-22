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НовостиПроисшествия22 июня 2023 17:22

В Гурьевске мужчина пришел в гости к коллеге и надругался над его 11-летней дочкой

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области осудили 50-летнего мужчину за преступление против половой неприкосновенности ребенка.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, в августе 2022 года 50-летний мужчина пришел в гости к своему коллеге по работе и надругался над его 11-летней дочкой.

Отмечается, что речь идет о действиях сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Преступник отправился на 12 лет и 6 месяцев в колонию.

Сообщается также, что после колонии мужчина еще полтора года будет ограничен в свободе.