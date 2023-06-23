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НовостиПроисшествия23 июня 2023 8:08

В Краснознаменском районе женщина больше года избивала 8-летнего ребенка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснознаменском районе 40-летняя женщина обвиняется в истязании малолетнего, незаконном лишении его свободы и угрозе убийством.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с мая 2021 по август 2022 женщина систематически избивала 8-летнего сына своего сожителя. Причиной служили незначительные поводы и личная неприязнь к малышу.

В частности, она запирала ребенка в темной ванной комнате, избивала пластиковой вешалкой, угрожала убийством.

Вину в совершении преступлений женщина не признала. Истязательницу ждет суд.