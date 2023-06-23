В Светлогорске автослесарь угнал BMW клиентки и устроил ДТП

Жительница Светлогорска пригнала свой любимый автомобиль «BMW X3» в автосервис для ремонта. Но, вернувшись в автомастерскую за машиной, не обнаружила ее там.

Позже выяснилось, что угнанный кроссовер попал в ДТП под Светлогорском: водитель с места происшествия сбежал.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, покататься на чужой машине решил 33-летний автослесарь.

Именно он был за рулем авто, когда врезался в «Хенде Соларис», а, испугавшись, скрылся с места происшествия.

Ранее мужчина был лишен права управления транспортными средствами. За оставление места ДТП мужчину отправили под арест на 3 суток. А вот за угон ему грозит до 5 лет лишения свободы.