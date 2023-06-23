В Калининграде судебные приставы наказали должника, который не платил алименты матери-пенсионерке

В Калининграде мужчина не перечислял алименты на содержание престарелой матери, которую должен был содержать по решению суда. Калининградские приставы разыскали должника и его имущество.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, сын задолжал более 160 тысяч рублей. Мужчина не собирался платить деньги и скрывался.

Его автомобиль марки «Мерседес» был арестован, а мужчине назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Теперь с заработной платы должника удерживаются деньги средства на содержание матери. Снять арест с автомобиля и забрать его со спецстоянки владелец сможет только после полного погашения долга.