В Краснознаменском районе разбился «Крайслер», госпитализированы два пенсионера

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП в Краснознаменском районе случилось на трассе «Калининград – Неман». Там 72-летний водитель, управляя автомобилем «Крайслер» при повороте врезался в БМВ.

Как уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД, мужчина не предоставил преимущество в движении транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 71-летняя пассажирка автомобиля «Крайслер» получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы, а автомобиль оказался серьезно искорежен.