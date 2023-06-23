Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 23 июня

В Калининграде в пятницу, 23 июня, намечен ряд отключений электроэнергии и водоснабжения. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено сегодня до 13:00 по адресам:
пр-кт Московский 188,196, а,б
ул. Ялтинская 99а
ул. Марш. Борзова 58а,92а ул. Осенняя 21
пр-д Совхозный 2-й 2 (снт Дружба-1)
ул. Б. Окружная 1-я (снт Дружба-1)
ул. Проточная 5,7,2-16
ул. Тенистая аллея 52-70,90 (ДЮСШ), 57-61
ул. Химическая 1а,13,13 а
ул. Билибина 1-11,4-8 а
ул. Владимирская 13-39б, 20-26, 34, 45, 47, 52
ул. И. Сусанина 39-73д, 36-58, 64
ул. Рассветная 28-58
До 18:00 по адресам:
пр-кт Победы 10-12,11-17
ул. М. Расковой 6,7,9,12-18,17
ул. Минина и Пожарского 5,7, а
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 16:00 по адресу: ул. Косм. Пацаева 5а.