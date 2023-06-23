Парусник «Крузенштерн» из-за затянувшегося ремонта выйдет в море только осенью

На калининградском барке «Крузенштерн» затянулся ремонт, из-за этого судно начнет навигацию 2023 года только в октябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора Калининградского государственного технического университета Владимира Волкогона.

«На «Крузенштерне» продолжается плановый ремонт, в ходе которого на судне прошла замена двух главных двигателей. С учетом настройки, наладки, отказа поставщиков [иностранных] процесс затянулся. Но мы с этим справились и это очень хороший результат. Работа двигателей и валолиний проверена, все нормально», - сказал ректор.

Ведутся переговоры с судостроительным заводом «Янтарь» о проведении на его базе швартовых испытаний.

После них КГТУ на барк поставят систему охлаждения машинного отделения и аварийный дизель-генератор. Эти работы планируют завершить только к октябрю. Тогда барк и выйдет в свое первое учебное плавание этого года.