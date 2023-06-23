Калининградский застройщик отправился в колонию за обман дольщиков на 71 млн рублей

В Калининграде вынесли приговор гендиректору строительных организаций, обвиняемому в хищении денег дольщиков и мошенничестве с земельными участками.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2014-2016 гг. директор ООО «СитиСтрой-Сервис» и ООО «СитиСтрой-Комфорт» похитил денежные средства граждан, который участвовали в долевом строительстве. Мошенник завладел более чем 71 млн рублей.

Более того, мужчина, подделав документы, оформил в собственность земельные участки в пос Невское. Тут же ущерб для бюджета составил более 11 млн рублей.

Мошенник отправился в колонию на 4 года и 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб.