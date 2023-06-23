Калининградец утащил с предприятия 12-метровую трубу

В Калининграде с территории одной из организаций пропала 12-метровая металлическая труба стоимостью 60 тысяч рублей. Вора, впрочем, найти оказалось не столь сложно.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, его выдали следы волочения тяжелой трубы.

«Оставленный след привел полицейских к дому в СНТ, возле которого правоохранители обнаружили похищенную трубу. Выяснилось, что неоднократно судимый 46-летний мужчина обвязал трубу тросом и полтора километра на автомобиле тащил ее до дома, вокруг озера Пелавского», - рассказали в УМВД.

Увидев сотрудников полиции, хозяин дома во всем признался. Трубу вернули владельцу, воришку ждет суд.