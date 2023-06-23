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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:32

Житель Светлогорска перевел «службе безопасности» 253 тысячи рублей, которые взял в кредит

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Светлогорска стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты действовали по старой схеме – представились работниками службы безопасности «Госуслуг».

Они сообщили 32-летнему парню, что неизвестные, используя персональные данные, оформили на него кредит и, чтобы спасти деньги, нужно срочно взять другой, и быстренько перевести деньги на безопасный счет.

Доверчивый мужчина поддался на уловку. Как рассказали в пресс-служба регионального УМВД, он оформил кредит и перевел мошенникам 253 тысячи рублей.