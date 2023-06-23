За первый квартал 2023 года туристы потратили в Калининградской области 2,6 млрд. рублей

В Калининградской области туристические показатели идут на рекорд. Активно развивается семейный туризм, приезжих становится больше, и они тратят в регионе миллиарды рублей.

Об этом сказал в ходе планового заседания совета по туризму министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

По данным «СберАналитики» объем трат туристов по картам по итогам первого квартала 2023 года составил 2,6 млрд рублей – это на 36% больше показателей 2022 года.

В целом туристическая отрасль региона по всем основным показателям значительно превышает прошлогодние результаты.

Турпоток за период с января по май составляет около 650 тысяч человек, что на 15% больше показателя 2022. Даже оборот общественного питания вырос на 20,5%.

- Тренд российского туризма – рост количества постоянных гостей. Для Калининградской области это уже традиционная история, - отметил министр и сказал, что регион продолжает набирать популярность, в том числе, для семейного туризма.