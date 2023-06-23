Жителю Гвардейска назначили принудительные работы за угон автомобиля у экс-супруги

Житель Гвардейска, который угнал автомобиль у бывшей жены, теперь будет ежемесячно выплачивать процент со своего дохода. Мужчине назначили принудительные работы сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина 9 мая, будучи пьяным, взял ключи от принадлежащего экс-жене «Пежо» и решил покататься. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Позже мужчина раскаялся в содеянном, но от наказания его это не уберегло.