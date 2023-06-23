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НовостиОбщество23 июня 2023 11:15

В Калининградской области в субботу, в День молодежи, запретят продажу алкоголя

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в субботу, 24 июня, запретят продажу алкоголя из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщает региональный Минконтроль.

Отмечается, что в России День молодежи празднуется 27 июня. Но 22 июня Заксобрание Калининградской области приняло решение о запрете розничной продажи алкоголя именно 24 июня.

«Несмотря на то, что региональный закон не вступил в законную силу, по мнению Министерства, розничная продажа алкогольной продукции запрещена на территории Калининградской области 24 июня 2023 года, а не 27 июня 2023 года», - отметили в министерстве.