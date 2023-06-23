В Калининграде будут судить повара, который по неосторожности убил коллегу в ресторане

В Калининградской области 30-летний повар одного из ресторанов перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба областного СК, вечером 20 января в туалете ресторана в Светлогорска мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим коллегой-поваром, который тоже был нетрезв.

Он оттолкнул от себя оппонента, тот упал и ударился головой о кафельный пол, получив открытую черепно-мозговую травму. Через 8 дней 44-летний мужчина скончался в больнице.

Позже выяснилось, что в вечер конфликта сотрудники компании общепита проводили корпоративную вечеринку. Вину мужчина признал полностью. Его ждет суд.