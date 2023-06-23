В Калининграде побывал космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининград с визитом прибыл Сергей Кудь-Сверчков, летчик-космонавт, Герой России, который более 6 месяцев выполнял задачи в качестве бортинженера экипажа Международной космической станции.

Он посетил регион в рамках федерального проекта «Энергия науки».

Как сообщает пресс-служба облатсного историко-художественного музея, гость побывал на выставке «Космонавт Виктор Пацаев. Прием!»: осмотрел мемориальные предметы, документы и фотографии.

Сергей Кудь-Сверчков в свой первый космический полет отправился 14 октября 2020 года на корабле «Союз МС-17». Впервые пилотируемый корабль пристыковался к Международной космической станции всего за 3 часа и 3 минуты. 18-19 ноября 2020 года выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 47 минут. 17 апреля 2021 года состоялась посадка спускаемого аппарата. Продолжительность полета составила 185 суток.