На улице Толбухина, где образовываются горы мусора, установят еще один контейнер

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде власти наводят порядок на контейнерной площадке на ул. Толбухина. Там регулярно собираются горы мусора, а от местных жителей поступают жалобы.

Как рассказали в администрации города, сменилась управляющая компания, обслуживающая улицу и жалоб должно стать меньше.

«Регулярно нам писали в соцсетях жители о том, что рядом с контейнерной площадкой образовывались свалки крупногабаритного мусора, в том числе строительного и покрышек», - отметили в администрации.

Мусор вывезла «Чистота». А в мэрии теперь обсуждают вопрос установки на Толбухина дополнительного контейнера.