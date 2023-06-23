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НовостиОбщество23 июня 2023 13:04

Волонтеры провели субботник на берегу моря в Балтийске

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске на берегу моря провели субботник – убирали бутылки, пакеты и пластик.

Как сообщает местная администрация, убран участок от вертолетной площадки до Гвардейского бульвара. В экологической акции участвовали спасатели вместе с сотрудниками «Благоустройства» и неравнодушными жителями округа. Были собраны десятки мешков мусора.

Так жители Балтийска присоединились к всероссийской акции «Вода России», которая нацелена на уборку водоемов и их берегов.

Отметим, «Вода России» проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России ежегодно по всей стране с 2014 года.