В Калининграде задержан участник международной террористической организации

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали жителя региона, причастного к деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее структурного подразделения «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар».

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, мужчина в мессенджере Telegram создал канал, на котором разместил материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие деятельность участников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.