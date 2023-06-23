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НовостиПроисшествия23 июня 2023 13:17

В Калининграде задержан участник международной террористической организации

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали жителя региона, причастного к деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее структурного подразделения «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар».

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, мужчина в мессенджере Telegram создал канал, на котором разместил материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие деятельность участников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.