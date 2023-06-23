В Китае хотят открыть Янтарную комнату

В одном из городов Китая хотят открыть Янтарную комнату. Об этом руководство Янтарного комбината сообщило во время VI Международного экономического форума янтарной отрасли.

«Обсуждается возможность организации в КНР Янтарной комнаты. Предполагается, что это будет музейное пространство с торговым залом, где могли бы быть представлены изделия высокого художественного уровня, созданные российскими и китайскими художниками и дизайнерами», – рассказал гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

Представители одно из китайских компаний уже посетили Калининградский комбинат и отметили ряд технологий, которым готовы учиться китайские ювелиры.

Также обсуждается возможность развивать торговые сети по продаже балтийского янтаря на территории Китая.

Соответствующее соглашение о намерениях уже подписано.

- Это возможности для продвижения готовой продукции из янтаря – причем не только в КНР, но и в других странах. Мы готовы производить и поставлять ее в необходимом объеме. Кроме того, наши китайские коллеги предложили открыть мультибрендовый магазин под маркой Калининградского Янтарного комбината, - сказал Михаил Зацепин.