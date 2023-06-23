В Калининграде у 14-летней спортсменки украли сумку с телефоном

Неприятная история произошла с 14-летней калининградкой. Девушка занимается спортом и, собираясь на пробежку, забыла на скамейке сумку с телефоном на набережной Адмирала Трибуца.

Сумочку заметила компания из трех человек, проходивших мимо. 43-летний мужчина, не долго думая, похитил ценное имущество.

Как сообщает пресс-служба регионарного УМВД, оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Злоумышленником оказался ранее судимый, в том числе за кражу и грабеж, горожанин.

Мужчина признался, что сумку выкинул, а телефон продал знакомому.