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НовостиПроисшествия23 июня 2023 13:31

В Калининграде у 14-летней спортсменки украли сумку с телефоном

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Неприятная история произошла с 14-летней калининградкой. Девушка занимается спортом и, собираясь на пробежку, забыла на скамейке сумку с телефоном на набережной Адмирала Трибуца.

Сумочку заметила компания из трех человек, проходивших мимо. 43-летний мужчина, не долго думая, похитил ценное имущество.

Как сообщает пресс-служба регионарного УМВД, оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Злоумышленником оказался ранее судимый, в том числе за кражу и грабеж, горожанин.

Мужчина признался, что сумку выкинул, а телефон продал знакомому.