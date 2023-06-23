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НовостиОбщество23 июня 2023 13:48

Вице-премьер Чернышенко: Калининградская область в 2023 году примет более 2 млн туристов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде с визитом побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он сказал, что по прогнозам, в этом году в Калининградской области ожидается уже более 2 млн. туристов, тогда как в прошлом было 1 млн 835 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в присутствии федерального чиновника состоялось подписание соглашения о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры.

Подписи под документом поставили губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов.

Калининградская область стала 62-м регионом, присоединившимся к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».