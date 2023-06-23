В Гвардейском районе обнаружили опасную свалку мусора с содержанием цинка и свинца

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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
На земельном участке для животноводства в Гвардейском районе обнаружили свалку строительного мусора, а рядом – следы большегрузной гусеничной техники.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, лабораторные исследования почвенных образцов показали превышение содержания массовой доли цинка и свинца на замусоренной территории.
«Информация о необходимости ликвидации несанкционированной свалки на территории муниципального образования направлена в администрацию», - отметили в Управлении.