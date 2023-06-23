В Гвардейском районе обнаружили опасную свалку мусора с содержанием цинка и свинца

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

На земельном участке для животноводства в Гвардейском районе обнаружили свалку строительного мусора, а рядом – следы большегрузной гусеничной техники.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, лабораторные исследования почвенных образцов показали превышение содержания массовой доли цинка и свинца на замусоренной территории.

«Информация о необходимости ликвидации несанкционированной свалки на территории муниципального образования направлена в администрацию», - отметили в Управлении.