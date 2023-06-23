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НовостиОбщество23 июня 2023 14:35

В Калининграде фасад дома украсили арт-объектом «Пушкин – наше все!»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на фасаде дома на улице Пушкина, 8 появился арт-объект «Пушкин – наше все!». Глаза поэта – эта работа приурочена ко дню русского языка и празднования 225-летия Александра Сергеевича.

Об этом сообщает Фонд капремонта Калининградской области.

Ранее в доме выполнили капитальный ремонт фасада. В ходе работ привели в порядок штукатурный слой здания, очистили кирпич от старой краски, а также восстановили утраченную кирпичную кладку.

Отреставрировали и историческое дверное полотно. Скоро его украсит витраж.