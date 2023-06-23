Мошенник обманул четырех жителей Калининграда более чем на 735 тысяч рублей

Уроженец Саратовской области, который мошенническим путем похищал деньги у жителей Калининградской области, получил реальный срок.

Его сообщник обзванивал калининградцев, выдавая себя за сотрудника прокуратуры, и рассказывал о родственнике, который якобы попал в ДТП и которому срочно нужны деньги.

25летний же парень выступал в роли курьера – забирал наличные.

Как сообщает пресс-служба областного суда, молодые люди сумели обмануть четырех жителей региона на общую сумму более 735 тысяч рублей.

Курьер получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении. Также он обязуется возместить горожанам 295 тысяч рублей.