Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2023 14:56

Мошенник обманул четырех жителей Калининграда более чем на 735 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Уроженец Саратовской области, который мошенническим путем похищал деньги у жителей Калининградской области, получил реальный срок.

Его сообщник обзванивал калининградцев, выдавая себя за сотрудника прокуратуры, и рассказывал о родственнике, который якобы попал в ДТП и которому срочно нужны деньги.

25летний же парень выступал в роли курьера – забирал наличные.

Как сообщает пресс-служба областного суда, молодые люди сумели обмануть четырех жителей региона на общую сумму более 735 тысяч рублей.

Курьер получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении. Также он обязуется возместить горожанам 295 тысяч рублей.