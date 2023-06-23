В Калининграде название сквера у зоопарка выберут из трех вариантов

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке подвели итоги народного конкурса на лучшее название для сквера в границах улиц Носова-Брамса-Руставели.

Посетители зоопарка предложили 95 вариантов, из них выбрали три:

- сквер Двух Мостов,

- сквер Зоологический,

- сквер Германа Клаасса.

Как сообщает пресс-служба учреждения, теперь предложенные названия направят на рассмотрение городской топонимической комиссии. Там и примут окончательное решение.

«Сквер в будущем — это территория Сибири и Дальнего Востока. Здесь будут жить амурские тигры, леопарды, росомахи и прочие обитатели севера России», - рассказали в зоопарке.

Известно, что на ней до войны находился Этнографический музей под открытым небом (коллекция уникальных построек со всех концов Восточной Пруссии), после войны сквер был заброшен и страшен. После благоустройства там появятся дорожки, мостик через ручей, освещение, скамейки и кафе. Вход будет бесплатным.