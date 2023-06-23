В Калининградской области военные летчики учатся уничтожать командные пункты противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военные летчики провели практические бомбометания на полигоне, задействовав самолеты Су-30 СМ2 и Су-24.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, учение носит плановый характер, оно объединило 10 экипажей.

Были отработаны задачи по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

«В ходе учения экипажи боевых самолетов выполнили бомбометание по мишенному полю и наземным целям на одном из полигонов в восточной части Калининградской области», - рассказали в пресс-служба Балтфлота.

Всего летчики совершили около 20 вылетов, преодолев систему ПВО, сбросили бомбы по различным целям.