В Калининграде 25 июня трамвай №5 прекращает движение по Фестивальной аллее

В грядущее воскресенье, 25 июня, трамвай №5 будет ходить по укороченному маршруту от Аллеи смелых до пл. Победы, далее по Ленинскому и Шевченко.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с подготовкой к капитальному ремонту участка Фестивальной аллеи у «Янтарного сказа».

«Там нам необходимо обустроить стрелки для реверсивного движения», - рассказали в мэрии.

Отмечается, что движение трамвая 25 июня изменится после 21:30.

Уже с понедельника трамвай №5 снова пойдет по обычному маршруту.