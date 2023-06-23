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НовостиОбщество23 июня 2023 15:56

В Калининграде 25 июня трамвай №5 прекращает движение по Фестивальной аллее

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В грядущее воскресенье, 25 июня, трамвай №5 будет ходить по укороченному маршруту от Аллеи смелых до пл. Победы, далее по Ленинскому и Шевченко.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с подготовкой к капитальному ремонту участка Фестивальной аллеи у «Янтарного сказа».

«Там нам необходимо обустроить стрелки для реверсивного движения», - рассказали в мэрии.

Отмечается, что движение трамвая 25 июня изменится после 21:30.

Уже с понедельника трамвай №5 снова пойдет по обычному маршруту.