В Калининграде хотят за 3 года нарисовать 300 километров велосипедных полос

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжаются работы по нанесению велоразметки на тротуары – для велосипедистов выделяют участок минимум 75 см шириной. Более широкую часть дорожки оставляют для пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, речь идет не о полноценных велосипедных дорожках, а лишь о попытке «относительно малыми финансовыми средствами» упорядочить движение двухколесного транспорта и пешеходов.

«Велоразметка, в первую очередь, должна дисциплинировать как пешеходов, так и самокатчиков, проще говоря она должна научить не передвигаться «зигзагами» по тротуарам, а идти или ехать прямо, потому что у всех должно быть понимание того, что из-за спины может кто-то неожиданно выскочить», - отмечают в мэрии.

Чиновники говорят, что нанесение велоразметки это работа не одного дня, понадобится 2-3 года.

Параллельно в городе «чистят» тротуары от урн, столбиков, ограничительных сфер, чтобы они не мешали на пути велосипедов и пешеходов.

- У нас есть целевой показатель по количеству велополос в Калининграде. Если мы 3-4 года назад всего 20 километров таких велополос имели, то на сегодня их уже около 50. А наша целевая задача – 300 километров велополос, в том числе и вдоль проезжей части. Полосы будем наносить, это серьезная работа, - сказал заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.