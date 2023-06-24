В Калининграде полицейские задержали грабителя

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в питейном заведении на улице Фрунзе. 27-летний житель Светлого познакомился с горожанином, который стал щедро угощать нового знакомого. Затем мужчины решили продолжить отдых на уличной скамье. Когда потерпевший снял и положил рядом с собой наплечную сумку, злоумышленник схватил её и поспешил скрыться.

Как впоследствии рассказал полицейским подозреваемый, он рассчитывал обнаружить в сумке крупную сумму денег, но на поверку в ней оказались лишь документы, солнцезащитные очки и парфюмерная вода. Разочарованный грабитель выбросил сумку вместе с содержимым. Общая сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведётся следствие.