В Калининграде прошел выпуск офицеров ВМФ

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийском высшем военно-морском училище состоялась торжественная церемония 60-го выпуска офицеров Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Среди 130 выпускников – представители 23 регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краев; республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Бурятия; Тамбовской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской областей и других регионов России.

Традиционно лучшим выпускникам атрибуты флотского офицера вручили боевые адмиралы, прошедшие военную службу на кораблях и подводных лодках ВМФ России. Среди выпускников 2023 года – 18 краснодипломников, 5 офицеров ВМФ - представительницы прекрасного пола.