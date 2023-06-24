В Калининграде вручили награды участникам СВО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В пятницу в Калининграде состоялось награждение участников специальной военной операции. Семерым добровольцам были вручены высокие награды Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Добровольцам, проявившим героизм при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, вручены орден Мужества, медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Символично, что вчера, накануне нашей встречи, мы отмечали 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны и возлагали цветы к памятникам, зажигали свечи. 82 года назад наша страна вступила в войну. Пять лет мы били фашистскую гадину, и наши отцы и деды ценой больших потерь крови совершили почти невозможное, победили. Сегодня, к сожалению, снова перед нашей страной стоит необходимость сражаться с нацизмом», – сказал первый вице-премьер Сергей Елисеев.