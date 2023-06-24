Опубликован календарь игр «Балтики» в Премьер-лиге

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Сегодня Российская Премьер-лига опубликовала календарь игр сезона 2023/2024. Для калининградской «Балтики» чемпионат начнется 21-23 июля (окончательную дату назовут позже) выездным матчем с «Сочи».

Предварительное расписание встреч балтийцев с топ-клубами выглядит так:

28-30 июля – «Спартак» (на выезде)

11-13 августа – «Динамо» (на выезде)

1-3 сентября – «Локомотив» (на выезде)

15-17 сентября – «Ростов» (дома)

29 сентября – 1 октября – ЦСКА (на выезде)

20-22 октября – «Краснодар» (дома)

3-5 ноября – «Зенит» (дома)

24-26 ноября – «Спартак» (дома)

15-17 марта - «Краснодар» (на выезде)

5-7 апреля – «Зенит» (на выезде)

26-28 апреля – ЦСКА (дома)

10-12 мая – «Динамо» (дома)

17-19 мая – «Ростов» (на выезде)

25 мая – «Локомотив» (дома)