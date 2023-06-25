На Балтийской косе с поличным поймали любителей шашлыков

Разводить костры во время отдыха на природе - под запретом! Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтийскому и Светловскому городским округам совместно с представителями пограничной службы и лесничим провели рейд на Балтийской косе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Результат - очередной раз пойманы с поличным любители шашлыка. На нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составили протоколы об административных правонарушениях, - отметили в пресс-службе.

Организаторы рейда напоминают: разведение открытого огня на территории Калининградской области запрещено!

Особый противопожарный режим действует в регионе до 3 июля 2023 года.