На Балтийской косе с поличным поймали любителей шашлыков

Разводить костры во время отдыха на природе - под запретом!
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтийскому и Светловскому городским округам совместно с представителями пограничной службы и лесничим провели рейд на Балтийской косе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
- Результат - очередной раз пойманы с поличным любители шашлыка. На нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составили протоколы об административных правонарушениях, - отметили в пресс-службе.
Организаторы рейда напоминают: разведение открытого огня на территории Калининградской области запрещено!
Особый противопожарный режим действует в регионе до 3 июля 2023 года.