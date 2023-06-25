Ученый объяснил, почему так медленно прогревается Балтийское море

Не все отдыхающие решаются искупаться в Балтийском море. Фото: Александр Подгорчук

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией прибрежных систем Института океанологии имени Ширшова РАН Борис Чубаренко объяснил, какие факторы влияют на скорость прогрева Балтийского моря.

- Погода в 2023 году была нетипичной для Калининградской области. Обычно у нас май солнечный, люди уже начинают загорать, но и дожди бывают. А в июне уже становится прохладнее. В нынешнем же году была сильная засуха, в июне достаточно жарко. Такая атмосферная циркуляция подпитывалась восточными ветрами. Они не пускали к нам насыщенные влагой циклоны из Атлантики, - специалиста цитирует портал Калининград.Ru.

По данным ученого, «восточные ветра способствовали процессу апвеллинга (подъем глубинных вод, вызывающий значительное охлаждение поверхности моря. – Ред.) у берегов Балтийского моря в Калининградской области. Поверхностные воды прогревались на солнце, но ветер отгонял теплую воду».

По словам Бориса Чубаренко, в региона пока не наблюдается «базового процесса по нагреву, когда солнце греет землю, а земля - воздух».

- В Калининградской области не солнце определяет погоду. Мы в плену воздушных масс, которые не формируются у нас, а только приходят. Если они идут с юга, то у нас жара, а если с севера, то сколько солнцу ни свети - тепло не будет, - подчеркнул эксперт.

По данным ресурса «Погода и метеоявления в Калининградской области», температура воды в Балтийском море в настоящий момент не превышает отметку + 18 °С.