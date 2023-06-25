Боевые пловцы Балтфлота провели учебные стрельбы из специального подводного оружия

Для отработки практических действий привлечено около 50 боевых пловцов. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы провели тренировку по совершенствованию навыков ведения подводного и наземного боя. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Боевые пловцы выполнили упражнения учебных стрельб из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Также военнослужащие совершили водолазные спуски на различные глубины и отработали элементы подводного ориентирования с использованием средств движения под водой. Выполнены задачи по обнаружению и поиску подводных схронов в районе базирования кораблей флота, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что для отработки практических действий привлечено около 50 боевых пловцов.