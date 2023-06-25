В Калининграде выпускнику кадетского корпуса вручены серебряные часы адмирала Анжу

Торжественный момент - вручение памятного подарка. Фото: министерство образования Калининградской области

В Калининграде состоялся выпуск в кадетском морском корпусе Андрея Первозванного. Сорок одному воспитаннику вручены аттестаты и нагрудные знаки об окончании учебного заведения.

Здесь верны традиции - вручать серебряные часы лучшим выпускникам кадетских корпусов. Их получают не только воспитанники Калининграда, но и Москвы, Санкт-Петербурга. Учредителями подарка выступили потомки русского мореплавателя, полярного исследователя, адмирала Петра Федоровича Анжу

- Начиная с 2012 года серебряными часами адмирала Анжу были награждены 8 кадет Андрея Первозванного кадетского морского корпуса. В этом году почетный подарок был вручен стипендиату губернаторской премии, участнику парадов, участнику шлюпочных походов под руководством Музея Мирового океана, участнику этнографического и географического всероссийских диктантов, призеру регионального этапа конкурса «Умники и умницы» Глебу Мусияко, - сообщили в региональном министерстве образования.

- Я очень горд, что мне вручили часы адмирала Анжу. Все мои усилия, которые я прикладывал за время учебы, были ненапрасными. Чести этому событию прибавляет и то, что получил часы из рук вице-адмирала Александра Бражника, человека, на которого я равняюсь и хочу быть похож. Поэтому в будущем планирую добиться таких же успехов, как и он, на службе Отечеству, - сказал Глеб Мусияко.