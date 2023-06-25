Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 11:37

Калининградцы стали участниками всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Маршрут был подготовлен на стадионе «Калининград»
Вера Гринвич
Среди участников акции - школьники разных возрастов.

Среди участников акции - школьники разных возрастов.

Фото: Правительство Калининградской области

Всероссийская легкоатлетическая акция состоялась на стадионе «Калининград» в рамках празднования Дня молодежи. Об итогах сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дистанция была организована внутри стадиона - вокруг футбольного поля. Легкоатлетам необходимо было пройти восемь кругов.

В общей сложности в акции приняли участие более двухсот человек.

- Наши жители уже оценили такой формат, когда оздоровительные акции проводятся как составная часть городских праздников, - подчеркнула главный врач регионального Центра общественного здоровья Людмила Калинина.