В Калининграде замечена попытка формирования смерча

Жители Чкаловска и Холмогорвоки заметили над крышами домов подозрительную воронку. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Около двух часов дня в воскресенье, 25 июня, авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «ВКонтакте» сообщили, что единственная в области кучево-дождевая облачность с грозой зависла прямо над Калининградом.

В городе пошел дождь. Местами очень сильный и сопровождаемый громом.

Вскоре горожане поделились своими результатами метеонаблюдений. Одни прислали фотографии с градом (1-2 см в диаметре), а вот жители микрорайона Чкаловск сообщили о формировании над крышами их домов подозрительной воронки.

- Облако-воронка во время грозы над Чкаловском и Холмогоровкой сегодня днем! – резюмировал дежурный синоптик сообщества. - Вероятнее всего, была попытка формирования смерча немезоциклонного происхождения. Этот вид торнадо формируется в обычных кучево-дождевых облаках.

Отмечается, что такое явление встречается довольно редко, но может нанести значительные разрушения.

Сообщается также, что вероятность развития локальных ливней и гроз в регионе будет сохраняться до вечера воскресенья.