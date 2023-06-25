Что известно об обрушении крыши в торговом центре на улице Дзержинского

Покупателей быстро вывели из магазина, никто не пострадал.
Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
В воскресенье, 25 июня, в Калининграде во время сильного дождя обрушилась крыша в отделе сантехники торгового центра «Бауцентр» на улице Дзержинского. Вода хлынула в торговый зал, где находились покупатели.
- Причину установит МЧС. Самое главное - никто не пострадал. Ущерб пока не оценивали. Разберемся, починим, - портал «Клопс» цитирует руководителя отдела рекламы компании Андрея Демшина.
Отмечается, что «сотрудники МЧС обследовали все несущие конструкции магазина и не выявили их нарушения или деформации».
Площадь обрушения – 25 квадратных метров.