Что известно об обрушении крыши в торговом центре на улице Дзержинского

Покупателей быстро вывели из магазина, никто не пострадал. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В воскресенье, 25 июня, в Калининграде во время сильного дождя обрушилась крыша в отделе сантехники торгового центра «Бауцентр» на улице Дзержинского. Вода хлынула в торговый зал, где находились покупатели.

- Причину установит МЧС. Самое главное - никто не пострадал. Ущерб пока не оценивали. Разберемся, починим, - портал «Клопс» цитирует руководителя отдела рекламы компании Андрея Демшина.

Отмечается, что «сотрудники МЧС обследовали все несущие конструкции магазина и не выявили их нарушения или деформации».

Площадь обрушения – 25 квадратных метров.