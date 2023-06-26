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НовостиОбщество26 июня 2023 4:55

До +26 градусов: Калининградцам рассказали о погоде на понедельник

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в понедельник, 26 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные и ранние утренние часы по области возможен туман.

Об этом сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининград аи области».

Локальные и кратковременные дожди не исключены во второй половине дня в северо-восточной части региона (Неманский и Краснознаменский районы).

Температура воздуха днем около +23...+26 градусов, на побережье в районе +20...+23 градусов. Ветер преимущественно северо-западного направления 3-5 м/с.