До +26 градусов: Калининградцам рассказали о погоде на понедельник

В Калининграде в понедельник, 26 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные и ранние утренние часы по области возможен туман.

Об этом сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининград аи области».

Локальные и кратковременные дожди не исключены во второй половине дня в северо-восточной части региона (Неманский и Краснознаменский районы).

Температура воздуха днем около +23...+26 градусов, на побережье в районе +20...+23 градусов. Ветер преимущественно северо-западного направления 3-5 м/с.