В Калининградской области в половине компаний работникам поднимут зарплаты

На Северо-Западе, в том числе в Калининградской области, должны вырасти зарплаты. Правда, далеко не у всех.

Служба исследований hh.ru выяснила, что половина местных компаний (50%) намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам.

Отмечается, что чаще всего это работодатели из ИТ-отрасли (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров народного потребления (62%).

При этом 39% местных работодателей заявили, что не намерены менять зарплаты сотрудников в этом году. Остальные 11% пока не определились.

Интересно, что в 35% случаев изменения (рост зарплаты) коснутся фиксированной части, то есть, окладов.

32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть.

В 27% компаний изменятся только премии.