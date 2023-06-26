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НовостиОбщество26 июня 2023 5:11

В Калининградской области в половине компаний работникам поднимут зарплаты

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На Северо-Западе, в том числе в Калининградской области, должны вырасти зарплаты. Правда, далеко не у всех.

Служба исследований hh.ru выяснила, что половина местных компаний (50%) намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам.

Отмечается, что чаще всего это работодатели из ИТ-отрасли (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров народного потребления (62%).

При этом 39% местных работодателей заявили, что не намерены менять зарплаты сотрудников в этом году. Остальные 11% пока не определились.

Интересно, что в 35% случаев изменения (рост зарплаты) коснутся фиксированной части, то есть, окладов.

32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть.

В 27% компаний изменятся только премии.