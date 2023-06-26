В Калининградской области за неделю зафиксировали 28 новых случаев COVID-19

В Калининградской области за неделю зарегистрировали 28 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших оказалось двое детей до 18 лет.

Как и прежде, большинство случаев (97%) реализовались в форме ОРИ, 3% в виде пневмонии.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю продолжила снижение в Калининградской области.

За аналогичную неделю 2022 года было 128 заболевших.

«Сейчас наибольший показатель заболеваемости (7,6 на 100 тыс) сохраняется в возрастной группе 65+, в сравнение с предыдущей неделей он увеличился на 23,4%», - отметили в регионально Роспотребнадзоре.